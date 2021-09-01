У Зеленского и Байдена обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве: борьба с коррупцией и военная помощь

Белый дом и Офис президента опубликовали текст совместного заявления президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского о стратегическом партнерстве. Документ однако был согласован еще до личной встречи лидеров стран — на сайте ОП текст вышел в 22:15.

Заявление разбито на пять основных пунктов.

Безопасность и оборона

Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами. Для того чтобы отметить повышенный статус партнерства Украины, осенью в Вашингтоне утвердят новую хартию.

США поддерживают Украину в борьбе с агрессией России и никогда не признают оккупацию украинских территорий. США поддерживают стремления Украины вернуть Крым через «Крымскую платформу», международное давление, а также усилия по Донбассу в «Нормандском формате».

США и Украина углубят сотрудничество в сфере обороны в рамках Стратегического рамочного соглашения для продвижения общих приоритетов. Это касается реформ в сферах оборонной промышленности и в секторе обороны (принятие новой стратегии оборонной промышленности, гражданский контроль, реформирование служб безопасности, модернизации процесса оборонных закупок). Также соглашение затрагивает безопасность на море, кибербезопасность и обмен разведывательной информацией.

Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс (вступление в ЕС) свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО.

Украина получит $60 млн военной помощи и $45 млн гуманитарной помощи для людей, пострадавших из-за войны на Донбассе.

Реформа судебной системы и права человека

Украина обещает реформировать судебную систему в соответствии с лучшими международными практиками и ужесточить борьбу с коррупцией. Украина должна как можно скорее избрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и принять законы для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро, а также обеспечить надежный процесс отбора на должность главы ведомства.

Украина при поддержке США будет укреплять защиту свобод человека и бороться расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией ЛГБТ сообщества.

США инвестируют в реформы Украины $463 млн. Средства выделят в этом году.