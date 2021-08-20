Байден разрешил вводить новые санкции против российских трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции в отношении российских трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2».
Об этом говорится сайте Белого дома.
Указ направлен на укрепление безопасности Европы, в том числе Украины, а также на противодействие угрозам национальной безопасности и экономике США. Он также нацелен на сдерживание «расширения влияния России на энергетические ресурсы Европы». Байден делегировал право принимать решение о санкциях госсекретарю и Минфину США.
Сразу же после этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против двух российских компаний и одного российского судна, связанных со строительством «Северного потока — 2». Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что под ограничения коснутся петербургской компании «Нобилити», страховой компании «Константа», а также судна снабжения «Остап Шеремета».
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.
- В конце июля глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Путин.
- Газопровод могут достроить в ближайшее время — осталось проложить 15 километров.