Байден разрешил вводить новые санкции против российских трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции в отношении российских трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2».

Об этом говорится сайте Белого дома.

Указ направлен на укрепление безопасности Европы, в том числе Украины, а также на противодействие угрозам национальной безопасности и экономике США. Он также нацелен на сдерживание «расширения влияния России на энергетические ресурсы Европы». Байден делегировал право принимать решение о санкциях госсекретарю и Минфину США.

Сразу же после этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против двух российских компаний и одного российского судна, связанных со строительством «Северного потока — 2». Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что под ограничения коснутся петербургской компании «Нобилити», страховой компании «Константа», а также судна снабжения «Остап Шеремета».