Байден дозволив вводити нові санкції проти російських трубопроводів, зокрема «Північного потоку — 2»

Президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити нові санкції проти російських трубопроводів, зокрема й «Північного потоку — 2».

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Указ спрямований на зміцнення безпеки Європи, включно з Україною, а також на протидію загрозам національній безпеці та економіці США. Він також націлений на стримування «розширення впливу Росії на енергетичні ресурси Європи». Байден делегував право ухвалювати рішення про санкції держсекретарю та Мінфіну США.

Одразу після цього держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про санкції проти двох російських компаній і одного російського судна, повʼязаних із будівництвом «Північного потоку — 2». Bloomberg із посиланням на джерело повідомляє, що обмеження торкнуться петербурзької компанії «Нобіліті», страхової компанії «Константа», а також судна постачання «Остап Шеремета».