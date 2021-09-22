У Конгресі США схвалили збільшення допомоги Україні до $300 мільйонів

Комітет з правил Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік, зокрема й збільшення безпекової допомоги Україні на $50 мільйонів.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Як зазначається, у разі ухвалення законопроєкту Україна отримає $300 мільйонів безпекової допомоги.

Також законопроект передбачає запровадження санкцій проти осіб, які якимось чином пов’язані з газопроводом «Північний потік — 2». Водночас очільники Пентагону та Держдепу повинні подати детальний звіт про фінансові переваги від запуску газопроводу для Росії та про ризики від його діяльності для України, європейських партнерів і НАТО.