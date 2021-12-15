Конгресс США принял оборонный бюджет с военной помощью Украине на $300 миллионов

Сенат США принял оборонный бюджет страны, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи.
Об этом сообщает Axios.
Общий объем бюджета составляет $770 миллиардов. Документ предусматривает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине — на $50 млн больше, чем запрашивал президент Джо Байден. Помощь включает $75 миллионов на летальное вооружение.
Кроме того, из проекта бюджета убрали поправку, которая предусматривала санкции против газопровода «Северный поток — 2». Оборонный бюджет также предусматривает $4 миллиарда для Европейской оборонной инициативы и $150 миллионов для сотрудничества в сфере безопасности в странах Балтии.
- В конце ноября сенаторы США Роб Портман и Джин Шахин предложили поправку в военный бюджет на 2022 год, которая увеличивает помощь Украине на $50 млн.
- В этом году Украина получила от США военную помощь в виде боеприпасов, вооружения, медоборудования, катеров и многого другого. В МИД Украины сообщили, что материально-техническая помощь США украинской стороне в 2021 году составила более $130 млн.