Комітет парламенту США виключив з оборонного бюджету санкції проти «Північого потоку — 2», але залишив військову допомогу Україні

Комітет Палати представників США затвердив проєкт оборонного бюджету країни на 2022 рік. Зокрема, документ містить пункт про виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги.

Ці кошти підуть на підтримку Збройних сил України, ідеться в тексті законопроєкту.

Згідно із законопроєктом, $4 мільярди виділять на європейську ініціативу щодо стримування Росії. Зазначимо, що після обговорень запропоновану раніше суму збільшили на $570 мільйонів.

Водночас комітет виключив з оборонного бюджету санкції проти «Північного потоку — 2».

«Ми раді оголосити, що дійшли двопартійної, двопалатної угоди щодо закону про державну оборону цього року», — зазначено в заяві комітету.

Видання Bloomberg повідомляє, що в разі відкритого вторгнення Росії до України Сполучені Штати виступатимуть за повне зупинення Німеччиною проєкту російського газопроводу «Північний потік — 2».