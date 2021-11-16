Німеччина призупинила сертифікацію «Північного потоку — 2»

Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу «Північний потік — 2».

Про це йдеться у повідомленні агентства.

«Після детального вивчення документів Федеральне агентство мереж дійшло висновку, що сертифікація оператора «Північного потоку — 2» можлива тільки в тому випадку, якщо оператор створений в організаційно-правовій формі, яка відповідає законодавству Німеччини», — пояснили в агентстві.

Там додали, що оператор газопроводу — компанія Nord Stream 2 AG, вирішила не перетворюватися, а створити дочірню відповідно до законодавства Німеччини лише для німецької частини газопроводу.

«Це дочірнє підприємство стане власником та оператором німецької ділянки газопроводу. Сама дочірня компанія повинна відповідати вимогам Закону про енергетику для незалежного оператора транспортної мережі», — додали в агентстві.

Німецький регулятор підкреслив, що процес сертифікації залишається зупиненим доти, доки не буде завершена передача основних активів та ресурсів дочірній компанії Nord Stream. Після цього компанії доведеться подати нову заявку.