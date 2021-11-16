Німеччина призупинила сертифікацію «Північного потоку — 2»

Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу «Північний потік — 2».
Про це йдеться у повідомленні агентства.
«Після детального вивчення документів Федеральне агентство мереж дійшло висновку, що сертифікація оператора «Північного потоку — 2» можлива тільки в тому випадку, якщо оператор створений в організаційно-правовій формі, яка відповідає законодавству Німеччини», — пояснили в агентстві.
Там додали, що оператор газопроводу — компанія Nord Stream 2 AG, вирішила не перетворюватися, а створити дочірню відповідно до законодавства Німеччини лише для німецької частини газопроводу.
«Це дочірнє підприємство стане власником та оператором німецької ділянки газопроводу. Сама дочірня компанія повинна відповідати вимогам Закону про енергетику для незалежного оператора транспортної мережі», — додали в агентстві.
Німецький регулятор підкреслив, що процес сертифікації залишається зупиненим доти, доки не буде завершена передача основних активів та ресурсів дочірній компанії Nord Stream. Після цього компанії доведеться подати нову заявку.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- Німецький регулятор отримав документи для сертифікації «Північного потоку — 2», він має чотири місяці для рішення. Якщо регулятор сертифікує його, почнуться поставки газу.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.
- Напередодні стало відомо, що федеральне агентство мереж (BNetzA) дозволило компанії «Нафтогаз України» брати участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік — 2».