Україна братиме участь у сертифікації «Північного потоку — 2»

Німецьке федеральне мережеве агентство (BNetzA) дозволило українській компанії «Нафтогаз» брати участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік — 2» компанії Nord Stream AG.

Про це повідомила компанія у понеділок, 15 листопада, а також гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Позиція Києва полягає в тому, що «Північний потік — 2» не може бути сертифікований, оскільки компанія не забезпечила його повну відповідність європейському законодавству — «Нафтогаз» готовий надати свої аргументи.

Німецький регулятор наголосив, що Оператору ГТС України відведена окрема роль, як компанії, що володіє «унікальною експертизою в питанні транспортування газу до ЄС».

«У нас є вагомі аргументи — як технічні, так і політичні, — які мають покласти край російським спекуляціям на європейському газовому ринку. Ми прагнемо не допустити енергетичної ізоляції України», — наголосив Макогон.