Німецький регулятор отримав документи для сертифікації «Північного потоку — 2». Він має чотири місяці для рішення

Федеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur) отримало від компанії Nord Stream 2 AG, яка вела будівництво газопроводу «Північний потік — 2», документи на його сертифікацію як незалежний оператор транспортної системи.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Таким чином, у розпорядженні Федерального агентства по мережах є чотири місяці, щоб підготувати проєкт рішення і представити його Європейській комісії», — повідомив глава відділу агентства по роботі із засобами масової інформації та звʼязків з громадськістю Фітте Вульф.