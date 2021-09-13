Немецкий регулятор получил документы для сертификации «Северного потока — 2». У него есть четыре месяца для решения

Федеральное агентство по сетям Германии (Bundesnetzagentur) получило от компании Nord Stream 2 AG, которая вела строительство газопровода «Северный поток — 2», документы на его сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Таким образом, в распоряжении Федерального агентства по сетям имеются четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию», — сообщил глава отдела агентства по работе со СМИ и связям с общественностью Фите Вульф.