Германия накажет оператора «Северного потока — 2» за подачу газа без сертификации трубопровода

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) заявило, что накажет компанию оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.

Об этом сообщает Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертификацию «Северного потока — 2» еще рассматривается и сколько времени это займет неизвестно.

Издание отмечает, что прежде чем немецкий регулятор одобрит «Северный поток — 2» компания должна выполнить требования третьего энергетического пакета Евросоюза. Его цель — гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка.

Сегодня, 10 сентября, российский газовый монополист «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».