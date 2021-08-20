Путин пообещал Меркель сохранить транзит газа через Украину, по Донбассу просит повлиять на Киев

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Москве обговорили вопрос сохранения транзита газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2», вопрос войны на Донбассе, ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, а также последние события в Афганистане.

Об этом сообщает Интерфакс.

Транзит газа

Путин заявил, что поставки газа через трубопровод будут значительно дешевле и экологичнее, но Россия готова и после 2024 года, когда истечет срок транзитного контракта, прокачивать газ через Украину.

«Он [газопровод] на 2 тысячи км короче, чем украинский транзит, и этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это намного дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой срок и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать. А с учетом зеленой повестки, которая осуществляется в Европе — будут ли у нас закупать газ и сколько. В любом случае, это вопрос коммерческого характера, учитывая техническое состояние», — сказал Путин.

Путин заявил, что газопровод почти достроен — осталось проложить 15 км по морю.

Меркель заявила о необходимости гарантий для Украины, что страна не понесет экономических убытков и не подвергнется политическому шантажу. «Мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать», — добавила Меркель.