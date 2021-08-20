Меркель приехала в Россию на переговоры с Путиным. Они будут обсуждать Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечает Meduza, в последний раз в статусе канцлера.
Встреча проходит в Большом кремлевском дворце. Кремль сообщает, что лидеры стран обговорят «состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества», а также актуальные международные и региональные вопросы.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указывал, что главы стран обсудят борьбу с коронавирусом, ситуацию в Беларуси и Афганистане, войну на Донбассе и газопровод «Северный поток — 2». Германия будет настаивать на сохранении роли Украины как страны-транзитера российского газа.
После Москвы Меркель приедет в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече обсудят гарантии Германии в случае запуска газопровода, а также войну на Донбассе. Президент Зеленский ранее настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса. Также Зеленский говорил, что надеется на определенные договоренности, с которыми Меркель прибудет в Киев.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС.
- Президент США Джо Байден заявил, что на завершающем этапе реализации проекта «Северный поток — 2» уже нет возможности остановить его строительство. В то же время Ангела Меркель отметила, что эти договоренности не решают всех проблем, но помогают всем сторонам.
- В конце июля глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года.