Меркель приїхала в Росію на переговори з Путіним. Вони обговорюватимуть Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прилетіла в Москву на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Як зазначає Meduza, востаннє у статусі канцлера.

Зустріч проходить у Великому кремлівському палаці. Кремль повідомляє, що лідери країн обговорять «стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва», а також актуальні міжнародні та регіональні питання.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт вказував, що голови країн обговорять боротьбу із коронавірусом, ситуацію в Афганістані та Білорусі, війну на Донбасі, газопровід «Північний потік — 2». Німеччина наполягатиме на збереженні ролі України як країни-транзитера російського газу.

Після Москви Меркель приїде до Києва на переговори з президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі обговорять гарантії Німеччини в разі запуску газопроводу, а також війну на Донбасі. Президент Зеленський раніше наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу. Також Зеленський говорив, що сподівається на певні домовленості, з якими Меркель прибуде до Києва.