Путін пообіцяв Меркель зберегти транзит газу через Україну, щодо Донбасу просить вплинути на Київ

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі в Москві обговорили питання збереження транзиту газу через Україну після запуску газопроводу «Північний потік — 2», питання війни на Донбасі, ситуацію із опозиціонером Олексієм Навальним, а також останні події в Афганістані.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Транзит газу

Путін заявив, що поставки газу через трубопровід будуть значно дешевші і екологічніші, але Росія готова і після 2024 року, коли закінчиться термін транзитного контракту, прокачувати газ через Україну.

«Він [газопровід] на 2 тисячі км коротший за український транзит, і цей більш екологічно чистий проєкт у пʼять разів скорочує викиди в атмосферу. І це набагато дешевше, ніж через Україну. Але ми готові і після 2024 року транзитувати газ через Україну, але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати. А з урахуванням зеленого порядку денного, який актуальний в Європі — чи будуть у нас закуповувати газ і скільки. У будь-якому випадку, це питання комерційного характеру, враховуючи технічний стан», — сказав Путін.

Путін заявив, що газопровід майже добудований — залишилося прокласти 15 км морем.

Меркель заявила про необхідність гарантій для України, що країна не зазнає економічних збитків і політичного шантажу. «Ми несемо тут певну відповідальність, незважаючи на всі економічні чинники, які треба враховувати», — додала Меркель.