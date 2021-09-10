Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено

Перед этим глава «Газпрома» Миллер заявил, что поставки по газопроводу начнутся уже в отопительном сезоне 2021 года.

Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.