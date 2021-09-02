Глава «Газпрома» Миллер: Первые поставки газа через «Северный поток — 2» могут начаться до конца 2021 года

Российская газодобывающая компания «Газпром» может начать поставки по газопроводу «Северный поток — 2» уже в отопительном сезоне 2021 года.

Об этом заявил глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер, которого цитирует Интерфакс.

«Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добывающие мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре», — отметил Миллер.

Он отметил, что маршрут от Ямала через Балтику в Европу является кратчайшим, «наиболее экономически эффективным для потребителей», а также наиболее экологически чистым: «Низкий углеродный след — в 5-6 раза ниже, чем по сравнению с коридором через Украину».