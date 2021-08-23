Bloomberg назвало дату окончания строительства «Северного потока – 2»

Американское информагентство Bloomberg сообщило, что окончание строительства «Северного потока – 2» в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября. Именно эта дата указана в извещении, которое разослало немецкое Управление по водному сообщению и судоходству.
До 12 сентября судно-трубоукладчик Fortuna («Фортуна»), задействованное в строительстве, должно закончить все работы. Эту информацию подтверждает и российское информагентство РИА Новости.
- Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас «Северный поток — 2» завершен на 99%.
- 22 августа судно Fortuna завершило укладывать трубы в водах Дании.
- В конце июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет.
- Позже глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.
- Тем не менее 20 августа президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции в отношении российских трубопроводов, в том числе и «Северного потока — 2».