Bloomberg назвало дату закінчення будівництва «Північного потоку — 2»

Американське інформагентство Bloomberg повідомило, що закінчення будівництва «Північного потоку — 2» в територіальних водах Німеччини заплановане на 12 вересня. Саме ця дата вказана в повідомленні, яке розіслало німецьке Управління водного сполучення і судноплавства.
До 12 вересня судно-трубоукладач Fortuna («Фортуна»), що задіяне в будівництві, має закінчити всі роботи. Цю інформацію підтверджує і російське інформагентство РИА Новости.
- Проект «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Зараз будівництво «Північного потоку — 2» завершено на 99%.
- 22 серпня судно Fortuna завершило укладати труби у водах Данії.
- У кінці липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін домагатиметься від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає.
- Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.
- Проте 20 серпня президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити нові санкції щодо російських трубопроводів, зокрема й «Північного потоку — 2».