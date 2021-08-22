У водах Данії завершилося укладання «Північного потоку — 2»

В економічній зоні Данії завершилося укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік — 2».

Про це пише «Інтерфакс».

Повідомляється, що сьогодні, 22 серпня, російське трубоукладальне судно Fortuna перетнуло кордон ВЕЗ Данії неподалік від північно-східної околиці Померанської бухти.

Ділянку магістралі в Данії завдовжки 147 км виявилася для РФ найпроблемнійшою — влада Данії блокувала проходження газопроводу і сильно затягнула узгодження маршруту через виняткову економічну зону. Крім цього підрядникам, таким як Allseas, заважали санкції.