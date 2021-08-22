В водах Дании завершилась укладка «Северного потока — 2»

В экономической зоне Дании завершилась укладка труб второй нитки российского газопровода «Северный поток — 2».

Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что сегодня, 22 августа, российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу СЭЗ Дании неподалеку от северо-восточной окраины Померанской бухты.

Датский участок магистрали длиной 147 км оказался для РФ наиболее проблемным — власти Дании блокировали прохождение газопровода и сильно затянули согласование маршрута через исключительную экономическую зону. Помимо этого подрядчикам, таким как Allseas, мешали санкции.