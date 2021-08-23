Газ не має стати зброєю. Міністри енергетики України, ФРН та США обговорили загрози «Північного потоку — 2»

Міністри енергетики України, США та Німеччини на полях саміту «Кримської платформи» обговорили загрози для енергетичної безпеки України та всієї Європи від реалізації проєкту будівництва газопроводу «Північний потік — 2».

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Ми не можемо дозволити Російській Федерації використовувати газ як зброю. Ми досить докладно обговорили важливість гарантування безпеки постачання газу, транзиту газу та ті кроки, які забезпечать гарантії для України щодо збереження транзитного потенціалу», — розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначив, що окремо міністри обговорили застосування Третього енергетичного пакета та питання посилення монополії російського «Газпрому» на європейському ринку.