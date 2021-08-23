Газ не має стати зброєю. Міністри енергетики України, ФРН та США обговорили загрози «Північного потоку — 2»

Міністри енергетики України, США та Німеччини на полях саміту «Кримської платформи» обговорили загрози для енергетичної безпеки України та всієї Європи від реалізації проєкту будівництва газопроводу «Північний потік — 2».
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
«Ми не можемо дозволити Російській Федерації використовувати газ як зброю. Ми досить докладно обговорили важливість гарантування безпеки постачання газу, транзиту газу та ті кроки, які забезпечать гарантії для України щодо збереження транзитного потенціалу», — розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
Він зазначив, що окремо міністри обговорили застосування Третього енергетичного пакета та питання посилення монополії російського «Газпрому» на європейському ринку.
Міністри обговорили декларацію, укладену між США та Німеччиною щодо цього кілька тижнів тому.
«Ми також підтримуємо «зелений» курс України. Плануємо продовжувати тісну співпрацю щодо синхронізації енергетичних систем України та ЄС, щоб відігравати позитивну конструктивну роль у всіх питаннях, які є важливими для України в цій сфері», — наголосив міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.
За його словами, багато німецьких компаній готові інвестувати у виробництво «зеленого» водню в Україні, що позитивно позначатиметься на декарбонізації економіки країни.
- В рамках домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, НАК «Нафтогаз України» і німецька енергокомпанія RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) підписали меморандум про співпрацю у напрямку виробництва «зеленого» водню.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому, для України жодних гарантій транзиту немає.
- В кінці липня голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року. Про це ж заявив і Путін.
- 20 серпня лідер США Джо Байден підписав указ, який дозволяє вводити нові санкції проти російських трубопроводів, в тому числі проти «Північного потоку — 2». Після цього Мінфін США ввів санкції проти двох компаній і судна постачання.