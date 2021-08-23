Газ не должен стать оружием. Министры энергетики Украины, ФРГ и США обсудили угрозы «Северного потока — 2»

Министры энергетики Украины, США и Германии на полях саммита «Крымской платформы» обсудили угрозы для энергетической безопасности Украины и всей Европы от реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, транзита газа и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины относительно сохранения транзитного потенциала», — рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Он отметил, что отдельно министры обсудили применение Третьего энергетического пакета и вопросы усиления монополии российского «Газпрома» на европейском рынке.
Министры обсудили декларацию, заключенную между США и Германией по этому вопросу несколько недель назад.
«Мы также поддерживаем «зеленый» курс Украины. Планируем продолжать тесное сотрудничество по синхронизации энергетических систем Украины и ЕС, чтобы сыграть положительную конструктивную роль во всех вопросах, которые важны для Украины в этой сфере», — отметил отметил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
По его словам, многие немецкие компании готовы инвестировать в производство «зеленого» водорода в Украине, что положительно сказываться на декарбонизации экономики страны.
- В рамках договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, НАК «Нафтогаз Украины» и немецкая энергокомпания RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) подписали меморандум о сотрудничестве в направлении производства «зеленого» водорода.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжения транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом, для Украины никаких гарантий транзита нет.
- В конце июля глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Путин.
- 20 августа лидер США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить новые санкции в отношении российских трубопроводов, в том числе «Северного потока — 2». После этого Минфин США ввел санкции против двух компаний и судна снабжения.