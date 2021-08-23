Газ не должен стать оружием. Министры энергетики Украины, ФРГ и США обсудили угрозы «Северного потока — 2»

Министры энергетики Украины, США и Германии на полях саммита «Крымской платформы» обсудили угрозы для энергетической безопасности Украины и всей Европы от реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, транзита газа и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины относительно сохранения транзитного потенциала», — рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он отметил, что отдельно министры обсудили применение Третьего энергетического пакета и вопросы усиления монополии российского «Газпрома» на европейском рынке.