Глава «Газпрому» Міллер: Перші поставки газу через «Північний потік — 2» можуть початись до кінця 20021 року

Російська газовидобувна корпорація «Газпром» може почати поставки по газопроводу «Північний потік — 2» вже в опалювальному сезоні 2021 року.
Про це заявив глава корпорації «Газпром» Олексій Міллер, якого цитує Інтерфакс.
«Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу «Північний потік — 2» на європейський ринок. З російського боку створені всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі», — зазначив Міллер .
Він наголосив, що маршрут від Ямалу через Балтику до Європи є найкоротшим , «найбільш економічно ефективним для споживачів», а також найбільш екологічно чистим: «Низький вуглецевий слід — в 5—6 рази нижче , ніж у порівнянні з коридором через Україну».
У серпні 2021 року американське інформагентство Bloomberg повідомило, що закінчення будівництва «Північного потоку — 2» в територіальних водах Німеччини заплановане на 12 вересня. Саме ця дата вказана в повідомленні, яке розіслало німецьке Управління водного сполучення і судноплавства.
- 21 липня 2021 року США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін домагатиметься від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає.. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.
- Проєкт «Північний потік — 2» (оператором є створена російським монополістом «Газпромом» компанія Nord Stream 2 AG) передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Зараз будівництво «Північного потоку — 2» завершено на 99%.