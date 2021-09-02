Глава «Газпрому» Міллер: Перші поставки газу через «Північний потік — 2» можуть початись до кінця 20021 року

Російська газовидобувна корпорація «Газпром» може почати поставки по газопроводу «Північний потік — 2» вже в опалювальному сезоні 2021 року.

Про це заявив глава корпорації «Газпром» Олексій Міллер, якого цитує Інтерфакс.

«Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу «Північний потік — 2» на європейський ринок. З російського боку створені всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі», — зазначив Міллер .

Він наголосив, що маршрут від Ямалу через Балтику до Європи є найкоротшим , «найбільш економічно ефективним для споживачів», а також найбільш екологічно чистим: «Низький вуглецевий слід — в 5—6 рази нижче , ніж у порівнянні з коридором через Україну».