Німеччина покарає оператора «Північного потоку — 2» за подачу газу без сертифікації трубопроводу

Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) заявило, що покарає компанію оператора «Північного потоку — 2» Nord Stream 2 AG за прокачування газу без сертифікації трубопроводу.

Про це повідомляє Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертифікацію «Північного потоку — 2» ще розглядається і скільки часу це займе невідомо.

Видання зазначає, що перш ніж німецький регулятор схвалить «Північний потік — 2» компанія повинна виконати вимоги третього енергетичного пакета Євросоюзу. Його мета — гарантувати конкуренцію і рівні умови для всіх учасників ринку.

Сьогодні, 10 вересня, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік — 2».