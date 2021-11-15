Украина примет участие в сертификации «Северного потока — 2»

Немецкое федеральное сетевое агентство (BNetzA) разрешило украинской компании «Нафтогаз» участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream AG.

Об этом сообщила компания в понедельник, 15 ноября, а также гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Позиция Киева состоит в том, что «Северный поток — 2» не может быть сертифицирован, поскольку компания не обеспечила его полное соответствие европейскому законодательству — «Нафтогаз» готов предоставить свои аргументы.

Немецкий регулятор подчеркнул, что Оператору ГТС Украины отведена отдельная роль, как компании, обладающей «уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС».

«У нас есть веские аргументы — как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетическую изоляцию Украины», — подчеркнул Макогон.