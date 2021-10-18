Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

НАК «Нафтогаз Украины» подала заявку на участие Киева в сертификации оператора энергетического проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG.

Об этом во время брифинга заявил глава правления НАК Юрий Витренко.

«Нафтогаз», как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2» перед немецким регулятором — Федеральным агентством немецких сетей, — заявил Витренко.

Он отметил, что позиция Киева заключается в том, что «Северный поток — 2» не может быть сертифицирован, поскольку компания не обеспечила его полное соответствие европейскому законодательству.

Также Витренко подчеркнул, что Украина заинтересована и имеет прямой интерес в том, чтобы энергорынок был конкурентным.

«Именно с этой позиции мы показываем германскому регулятору, что сертификация «Северного потока — 2» нанесет вред немецкому рынку и конкуренции на европейском рынке, в частности на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии», — пояснил глава «Нафтогаза» и отметил, что газопровод создает большие риски для энергетической безопасности Украины.