Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку — 2»

НАК «Нафтогаз України» подала заявку на участь України у сертифікації оператора енергетичного проєкту «Північний потік — 2» Nord Stream 2 AG.
Про це під час брифінгу заявив голови правління НАК Юрій Вітренко.
«Нафтогаз», як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора «Північного потоку — 2» перед німецьким регулятором — Федеральною агенцією німецьких мереж, — заявив Вітренко.
Він зазначив, що позиція Києва полягає в тому, що «Північний потік — 2» не може бути сертифікований, оскільки компанія не забезпечила його повну відповідність європейському законодавству.
Також Вітренко наголосив, що Україна зацікавлена і має прямий інтерес в тому, щоб енергоринок був конкурентним.
«Саме з цієї позиції ми показуємо німецькому регулятору, що сертифікація «Північного потоку — 2» завдасть шкоди німецькому ринку та конкуренції на європейському ринку, зокрема на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії», — пояснив глава «Нафтогазу» та наголосив, що газопровід створює великі ризики для енергетичної безпеки України.
Заявку на сертифікацію газопроводу Федеральне агентство німецьких мереж отримало 13 вересня. Очікується, що її розглянуть протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий протягом двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).
Після того як Федеральне агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу. Експлуатація без відповідної сертифікації карається штрафом. Загалом німецький регулятор на сертифікацію потоку має час до 8 січня 2022 року.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- Німецький регулятор отримав документи для сертифікації «Північного потоку — 2», він має чотири місяці для рішення. Якщо регулятор сертифікує його, почнуться поставки газу.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». У Берліні заявили, що домагатимуться від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. При цьому для України жодних гарантій транзиту немає. Згодом голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну й після 2024 року. Це саме заявив і Володимир Путін.