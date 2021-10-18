Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку — 2»

НАК «Нафтогаз України» подала заявку на участь України у сертифікації оператора енергетичного проєкту «Північний потік — 2» Nord Stream 2 AG.

Про це під час брифінгу заявив голови правління НАК Юрій Вітренко.

«Нафтогаз», як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора «Північного потоку — 2» перед німецьким регулятором — Федеральною агенцією німецьких мереж, — заявив Вітренко.

Він зазначив, що позиція Києва полягає в тому, що «Північний потік — 2» не може бути сертифікований, оскільки компанія не забезпечила його повну відповідність європейському законодавству.

Також Вітренко наголосив, що Україна зацікавлена і має прямий інтерес в тому, щоб енергоринок був конкурентним.

«Саме з цієї позиції ми показуємо німецькому регулятору, що сертифікація «Північного потоку — 2» завдасть шкоди німецькому ринку та конкуренції на європейському ринку, зокрема на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії», — пояснив глава «Нафтогазу» та наголосив, що газопровід створює великі ризики для енергетичної безпеки України.