Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»

Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток — 2».
Об этом говорится в сообщении агентства.
«После детального изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора «Северного потока — 2» возможна только в том случае, если оператор создан в организационно-правовой форме, которая соответствует законодательству Германии», — объяснили в агентстве.
Там заявили, что оператор газопровода — компания Nord Stream 2 AG, решила не преобразовываться, а создать дочернюю в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части газопровода.
«Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода. Сама дочерняя компания должна тогда соответствовать требованиям Закона об энергетике для независимого оператора транспортной сети», — добавили в агентстве.
Немецкий регулятор подчеркнул, что процесс сертификации остается приостановленным до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и ресурсов дочерней компании Nord Stream. После этого компании придется подать новую заявку.
- 10 сентября 2021 года строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- Немецкий регулятор получил документы для сертификации «Северного потока — 2», у него есть четыре месяца для решения. Если регулятор сертифицирует его, начнутся поставки газа.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». В Берлине заявили, что будут добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет. Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.
- Накануне стало известно, что федеральное агентство сетей (BNetzA) разрешило украинской компании «Нафтогаз» участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».