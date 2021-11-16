Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2»

Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

Об этом говорится в сообщении агентства.

«После детального изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора «Северного потока — 2» возможна только в том случае, если оператор создан в организационно-правовой форме, которая соответствует законодательству Германии», — объяснили в агентстве.

Там заявили, что оператор газопровода — компания Nord Stream 2 AG, решила не преобразовываться, а создать дочернюю в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части газопровода.

«Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода. Сама дочерняя компания должна тогда соответствовать требованиям Закона об энергетике для независимого оператора транспортной сети», — добавили в агентстве.

Немецкий регулятор подчеркнул, что процесс сертификации остается приостановленным до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и ресурсов дочерней компании Nord Stream. После этого компании придется подать новую заявку.