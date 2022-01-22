США доставили в Україну понад 90 тонн летальної зброї

Про це повідомили у посольство США в Україні.

Уранці 22 січня до аеропорту «Бориспіль» прибула перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на $200 мільйонів , який був ухвалений президентом Джо Байденом.

«Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів (понад 90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону», — йдеться у повідомленні.

Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Також у посольстві нагадали, що 2021 року США надали Україні безпекову допомогу на понад $650 мільйонів і понад $2,7 мільярда безпекової допомоги загалом з 2014 року.

«Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії», — додали у посольстві.