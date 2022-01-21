США нададуть Україні гелікоптери М-17

Речниця президента США Джен Псакі заявила, що Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери М-17.
«Ми повідомили Конгресу, що плануємо відправити Україні гелікоптери М-17 із резервів Міністерства оборони США», — зазначила Псакі та нагадала, що «США направили Києву більше оборонного озброєння, ніж будь-хто інший».
Від 2014 року США надали Україні оборонної допомоги на $1,2 мільярда та зобовʼязалися надати додаткові $600 мільйонів.
«Також ми дозволили нашим партнерам і союзникам надавати Україні американське озброєння», — зазначила вона.
Найближчими днями адміністрація Байдена почне постачати в Україну протитанкові ракети, боєприпаси та інше обладнання на суму $200 мільйонів. У 2021 році США передали Україні зброї та військової техніки на $650 мільйонів, що є найбільшим показником від початку надання допомоги у 2014 році.
- Росія стягнула до кордонів України війська, західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові. Нещодавні переговори з Росією ні до чого не привели, тому США збільшили військову допомогу Україні.