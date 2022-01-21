США нададуть Україні гелікоптери М-17

Від 2014 року США надали Україні оборонної допомоги на $1,2 мільярда та зобовʼязалися надати додаткові $600 мільйонів.

«Ми повідомили Конгресу, що плануємо відправити Україні гелікоптери М-17 із резервів Міністерства оборони США», — зазначила Псакі та нагадала, що «США направили Києву більше оборонного озброєння, ніж будь-хто інший».

Найближчими днями адміністрація Байдена почне постачати в Україну протитанкові ракети, боєприпаси та інше обладнання на суму $200 мільйонів. У 2021 році США передали Україні зброї та військової техніки на $650 мільйонів, що є найбільшим показником від початку надання допомоги у 2014 році.