США предоставят Украине вертолеты М-17

Представитель президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом подтвердил свое намерение предоставить Украине вертолеты М-17.

«Мы сообщили Конгрессу, что планируем отправить Украине вертолеты М-17 из резервов Министерства обороны США», — отметила Псаки и напомнила, что «США направили Киеву больше оборонного вооружения, чем кто-либо другой».

С 2014 года США предоставили Украине оборонную помощь на $1,2 миллиарда и обязались предоставить дополнительные $600 миллионов.

«Также мы разрешили нашим партнерам и союзникам предоставлять Украине американское вооружение», — отметила она.