США готові підсилити НАТО і перекинути в Європу 8,5 тисячі військових у разі повномасштабного вторгнення РФ

Глава Білого дому Джо Байден підтвердив, що США готові перекинути в Європу 8,5 тисячі американських військових в разі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє журналістка CNN Кайлі Етвуд та речниця Білого дому Джен Псакі.

«Можливо, я перекину частину цих військ в найближчому майбутньому», — сказав Байден.

Ці війська розгортатимуть у тісній координації із союзниками й партнерами по НАТО, щоб посилити східний фланг Альянсу.

«8,5 тисячі військовослужбовців перебувають у готовності. І рішення про те, чи будуть вони розгорнуті, ухвалюватиметься в координації з нашими союзниками і партнерами по НАТО», — зауважила представниця адміністрації Байдена.

Також вона підтвердила, що чиновники з Держдепартаменту і Пентагону найближчим часом проведуть два секретні брифінги, щоб обговорити останню інформацію щодо ситуації в Україні.