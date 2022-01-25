США готовы усилить НАТО и перебросить в Европу 8,5 тысячи военных в случае полномасштабного вторжения РФ

Глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что США готовы перебросить в Европу 8,5 тысячи американских военных в случае российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает журналистка CNN Кайли Этвуд и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Возможно, я переброшу часть войск в ближайшем будущем», — сказал Байден.
Эти войска будут развертываться в тесной координации с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы усилить восточный фланг Альянса.
«8,5 тысячи военнослужащих находятся в готовности. И решение о том, будут ли они развернуты, будет приниматься в координации с нашими союзниками и партнерами по НАТО», — отметила представитель администрации Байдена.
Также она подтвердила, что чиновники из Госдепартамента и Пентагона в ближайшее время проведут два секретных брифинга, чтобы обсудить последнюю информацию о ситуации в Украине.
- В настоящее время возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- Кремль требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы.