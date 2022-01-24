США считают, что Олимпиада в Пекине не помешает России вторгнуться в Украину. Командующий ООС называет окончание игр «беспокойной» датой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Олимпиада в Пекине не помешает планам Владимира Путина начать вторжение в Украину.

Об этом он заявил телеканалу CBS.

«Я думаю, что Россия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента Путина о том, что в ее интересах. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы повлиять на этот расчет, предлагая как дипломатический путь, который мог бы укрепить коллективную безопасность для всех нас, так и в равной степени путь обороны и сдерживания. Это очень ясно показывает, что если будет агрессия, будут огромные последствия. Так что выбор за ним», — сказал Блинкен.

Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения Bloomberg о том, что президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, попросил Путина отложить возможное вторжение в Украину на время проведения Олимпиады в Пекине, чтобы война не испортила важное для КНР событие.

В тоже время командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью The Times заявил, что конец Олимпиады и совместных учений Беларуси и РФ попадает на 20 февраля — эта дата у командования вызывает беспокойство. Вероятно, тогда войска РФ могут атаковать.

Павлюк заявил, что Россия развернула вокруг Украины 54 боевых тактических групп, среди которых есть соединения с комплексами «Искандер-М» (могут обстреливать Киев).