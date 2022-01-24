США считают, что Олимпиада в Пекине не помешает России вторгнуться в Украину. Командующий ООС называет окончание игр «беспокойной» датой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Олимпиада в Пекине не помешает планам Владимира Путина начать вторжение в Украину.
Об этом он заявил телеканалу CBS.
«Я думаю, что Россия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента Путина о том, что в ее интересах. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы повлиять на этот расчет, предлагая как дипломатический путь, который мог бы укрепить коллективную безопасность для всех нас, так и в равной степени путь обороны и сдерживания. Это очень ясно показывает, что если будет агрессия, будут огромные последствия. Так что выбор за ним», — сказал Блинкен.
Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения Bloomberg о том, что президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, попросил Путина отложить возможное вторжение в Украину на время проведения Олимпиады в Пекине, чтобы война не испортила важное для КНР событие.
В тоже время командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью The Times заявил, что конец Олимпиады и совместных учений Беларуси и РФ попадает на 20 февраля — эта дата у командования вызывает беспокойство. Вероятно, тогда войска РФ могут атаковать.
Павлюк заявил, что Россия развернула вокруг Украины 54 боевых тактических групп, среди которых есть соединения с комплексами «Искандер-М» (могут обстреливать Киев).
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Путин посетит открытие соревнований.
- Министерство иностранных дел Китая ранее подчеркнуло важность соблюдения резолюции ООН об олимпийском перемирии «с семи дней до начала Олимпийских игр и до семи дней после окончания Паралимпийских игр».
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле Украины и ЕС, которые пройдут с 10 по 20 февраля. Лукашенко говорил, что войска будут отрабатывать «противостояние силам запада и юга».
- На сегодня вблизи границ Украины собрана 100-тысячная группировка войск РФ, и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает на запад танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.