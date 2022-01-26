США передали Кремлю ответ на требования по нерасширению НАТО на восток

Соединенные Штаты Америки передали России письменный ответ на ее требования по так называемым гарантиям безопасности в Европе, где Кремль требовал от НАТО не расширяться на восток. Фактически, Путин хочет убедиться, что Украина не вступит в Альянс.

Об этом информирует корреспондент «Голоса Америки» Михаил Камадовский.

«Посол США в России Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности» — отметил журналист.

Позже информацию подтвердило Министерство иностранных дел России.

Что содержится в тексте ответа, пока неизвестно, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на брифинге сообщил, что Украина не имеет возражений по поводу письменных предложений. Он утверждает, что позиция Киева была учтена.

«Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано», — подчеркнул Кулеба.