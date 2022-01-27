«Привід для початку серйозної розмови». МЗС Росії відреагувало на відповідь США щодо «гарантій безпеки»

Деякі з пунктів відповіді США на російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» дають привід для подальшої серйозної розмови.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає агентство РИА Новости.

«Там є реакції, які дають привід для початку серйозної розмови, але вони стосуються другорядних речей. На головне питання у цьому документі позитивної реакції немає, а саме — на питання про недопущення розширення НАТО на Схід та нерозміщення ударного озброєння, яке може загрожувати Росії», — заявив Лавров.