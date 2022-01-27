«Повод для начала серьезного разговора». МИД России отреагировал на ответ США по «гарантиям безопасности»

Некоторые из пунктов ответа США на российские предложения по «гарантиям безопасности» дают повод для дальнейшего серьезного разговора.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает агентство РИА Новости.
«Там есть реакции, которые дают повод для начала серьезного разговора, но они касаются второстепенных вещей. На главный вопрос в этом документе положительной реакции нет, а именно — на вопрос о недопущении расширения НАТО на Восток и неразмещении ударного вооружения, которое может угрожать России», — заявил Лавров.
Он добавил, что поскольку представители США заявили, что согласовали документ со своими союзниками и партнерами, его содержание, скорее всего, станет публичным в ближайшее время.
- В настоящее время вблизи границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перекидывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме того, Россия и Беларусь запланировали у границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Накануне Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не уступят в принципе «открытых дверей» в НАТО.