«Повод для начала серьезного разговора». МИД России отреагировал на ответ США по «гарантиям безопасности»

Некоторые из пунктов ответа США на российские предложения по «гарантиям безопасности» дают повод для дальнейшего серьезного разговора.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает агентство РИА Новости.

«Там есть реакции, которые дают повод для начала серьезного разговора, но они касаются второстепенных вещей. На главный вопрос в этом документе положительной реакции нет, а именно — на вопрос о недопущении расширения НАТО на Восток и неразмещении ударного вооружения, которое может угрожать России», — заявил Лавров.