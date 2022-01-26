Госдеп рассказал о содержании ответа Кремлю: США не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО.
«Двери НАТО открыты сейчас и будут такими и в дальнейшем. Мы обязуемся это соблюдать», — подчеркнул Блинкен.
Он добавил, что теперь Россия должна решить, как реагировать на консолидированный ответ США, в котором также говорится о вопросе контроля над вооружением. По словам Блинкена, ответ не будут публиковать.
Госсекретарь сообщил, что Вашингтон готов сотрудничать с Кремлем, если Россия прекратит деэскалацию и агрессию по отношению к Украине.
«Наш ответ скоординирован с Украиной и Европой. Мы учли их мнение и пожелания в нашем ответе Москве», — резюмировал Блинкен.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на брифинге сообщил, что Украина не имеет возражений по поводу письменных предложений. Он утверждает, что позиция Киева была учтена.
«Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано», — подчеркнул Кулеба.
- В настоящее время вблизи границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перекидывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме того, Россия и Беларусь запланировали у границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.