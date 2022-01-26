Держдеп розповів про зміст відповіді Кремлю: США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі. Він наголосив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО.
«Двері НАТО відкриті зараз і будуть такими й надалі. Ми зобовʼязуємося цього дотримуватися», — наголосив Блінкен.
Він додав, що тепер Росія має вирішити, як реагувати на консолідовану відповідь США, у якій також ідеться про питання контролю над озброєння. За словами Блінкена, відповідь не публікуватимуть.
Держсекретар повідомив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо Росія припинить деескалацію й агресію щодо України.
«Наша відповідь скоординована з Україною та Європою. Ми врахували їхню думку та побажання у нашій відповіді Москві», — резюмував Блінкен.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 26 січня на брифінгу повідомив, що Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій. Він переконує, що позиція Києва була врахована.
«Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть РФ, все це нам відомо і з нами скоординовано», — наголосив Кулеба.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.