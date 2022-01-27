Китай призвал вернуться к Минским соглашениям и воспринимать серьезно требования России о «гарантиях безопасности»

Китай считает, что вопрос безопасности Европы, в частности Украины, перед лицом агрессии России, лежит в соблюдении Минских соглашений. Пекин призывает США и НАТО учитывать требования РФ о «гарантиях безопасности» и воспринимать их серьезно.

Такую позицию министр иностранных дел КНР Ван И озвучил госсекретарю США Энтони Блинкену во время телефонного разговора, передает Xinhua.

«Для решения украинского вопроса нужно вернуться к соблюдению Минских соглашений. Минские соглашения, одобренные Советом безопасности ООН, являются основополагающим политическим документом, признанным всеми сторонами, и должны быть реализованы на практике. Китай будет поддерживать любые усилия, которые соответствуют направлению и духу этих соглашений», — сказано в сообщении.

Ван И призвал стороны сохранять спокойствие и не делать шагов для усиления кризиса, добавив, что безопасность одной страны не может быть достигнута за счет ущерба безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована укреплением и расширением военных блоков (речь о НАТО).

Министр настаивает на важности продолжения переговоров с серьезным учетом требований России.