В Париже закончилась 8-часовая встреча советников «нормандской четверки». Ермак рассказал о деталях переговоров

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о результатах 8-часовой встречи политических советников «нормандской четверки». Переговоры прошли в Париже с участием представителей всех стран-участниц. Следующая встреча пройдет через две недели в Берлине.

О деталях переговоров глава ОП рассказал на специальном брифинге из посольства Украины во Франции.

Он заявил, что встреча была непростой и была неким «аудитом Минских договоренностей». В общем коммюнике стороны сошлись на том, что режим прекращения огня должен быть безусловным.

«Стороны задекларировали, что разногласия относительно видения решения проблемы есть и над ними готовы работать... Также стороны поддержали тот тезис, что работа в подгруппах ТКГ должна продолжаться. Сегодняшний коммюнике — это первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года», — отметил Ермак.

Он назвал деэскалацию на границе приоритетом, к которому стремится Украина и о чем будет договариваться и дальше.

«Мы приехали сюда отстаивать украинские интересы, а провокации призваны сорвать мирный процесс. Однако позиция президента и наша, в частности, принципиальная», — резюмировал глава ОП.

Россию представлял заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию — советник канцлера Йенс Плетнер, а Францию — советник президента Эмманюэль Бонн.

Представитель РФ назвал эти переговоры «непростыми, но достаточно откровенными» и отметил «необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе».

«Нормандский формат» — это переговоры президентов Украины, Франции, России и федерального канцлера Германии («нормандской четверки») о войне на Донбассе. В последний раз лидеры стран проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Встреча вживую в Париже состоялась в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично избегает подготовки к встрече.