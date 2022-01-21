Росія вимагає вивести війська НАТО з Болгарії та Румунії

Пропозиції Росії щодо «гарантій безпеки» мають на увазі виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до альянсу після 1997 року.

Про це заявили в МЗС Росії, передає російське агентство РИА Новости.

«Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія», — йдеться у відповідях міністерства на запитання агентства.