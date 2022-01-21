Россия настаивает на выводе войск НАТО из Болгарии и Румынии

«Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — говорится в письменных ответах министерства на вопросы издания.

Предложения России по « гарантиям безопасности » подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров со США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В проекте договора со США отмечается лишь нерасширение НАТО на восток и в бывшие постсоветские страны, в то время как проект договора с НАТО исключает любое расширение Альянса.

В проекте, в частности, говорилось, что НАТО должна взять на себя обязательство не размещать свои вооруженные силы и оружие на территории всех других государств Европы, которые не были членами альянса по состоянию на 27 мая 1997 года. Согласно этому требованию, к таким странам относятся Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия, Словения, Хорватия, Албания, Черногория и Северная Македония.

Отдельно Россия просит США не создавать военные базы на территориях постсоветских стран и не разворачивать ядерное оружие за границей. США и НАТО ответили, что «не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность».