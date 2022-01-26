У Росії закликали почати постачання зброї бойовикам «ЛНР» і «ДНР»

На думку російського політика, Україну «накачують західною летальною зброєю», а під виглядом інструкторів перекидають «кадрових військових НАТО, які готують підрозділи України до ведення бойових дій у міських умовах». Сам же офіційний Київ, за його словами, готує «військову агресію».

«Вважаю, що в цих умовах Росія має надати Луганській та Донецькій «народним республікам» необхідну допомогу у вигляді постачання окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності... Треба зупинити київський режим», — наголосив Турчак.

Про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів.

Турчака також підтримав перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, який заявив, що «Турчак — перший заступник голови Ради Федерації, дуже шанована людина, і, якщо він це говорить, думаю, що він робить правильно».

«Якщо до ЗСУ України постійно йдуть якісь озброєння з Великої Британії, США, ми ж не залишимо їх [«ДНР» та «ЛНР»] у біді. Не берданками ж їм воювати... Як казав наш президент, якщо виникне реальна загроза, тоді ми обовʼязково втрутимось і поставимо питання державності такої країни, як Україна», — додав Джабаров, цитує Интерфакс.

Заступник голови комітету російської Держдуми з оборони Юрій Швиткін заявив, що Росія повинна захищати громадян РФ, які живуть на території окупованого Донбасу, та уточнив, що таких там налічується 800 тисяч осіб.

«Я припускаю ймовірність того, що ми можемо в рамках військово-технічної відповіді, а це один із пунктів наших пропозицій щодо гарантій безпеки, провести ці дії — постачання окремих видів озброєння до «ДНР» та «ЛНР». У цьому випадку не йдеться про перетин кордону військовослужбовцями Збройних сил РФ», — запевнив він у коментарі інформагентству.

Водночас глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров у відповідь на запитання про можливість постачання озброєнь бойовика «ЛНР» і «ДНР» звинуватив Україну у нібито саботажі Мінських домовленостей.

«Ми є прихильниками безумовного виконання Мінських домовленостей, які зараз саме саботує Україна. Західні куратори українського режиму запевняли нас, що вони добʼються виконання Києвом його зобовʼязань щодо комплексу заходів, який був у Мінську в 2015 році підписаний. Насамперед, у тому, що стосується особливого статусу Донбасу. Виходжу з того, що це зобовʼязання на Заході лежить і він має забезпечити виконання Києвом Мінських угод. Тоді всі питання відпадуть. І я дуже сподіваюся, що так воно і буде», — сказав він.

Згодом партія «Єдина Росія» звернулася до Кремля з проханням розпочати постачання військової допомоги до «ДНР» та «ЛНР».

«Ми звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу Луганській та Донецькій «республікам» у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян», — заявив голова фракції «Єдиної Росії» у Думі Володимир Васильєв.