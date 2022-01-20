У Держдумі Росії заявили, що пропозиція про визнання «Л/ДНР» може спровокувати санкції. У Кремлі від коментарів відмовилися

«Сьогодні, я вважаю, важливо домогтися більш вагомого рішення, яке зазначене у наших вимогах. Заява про визнання «ЛНР» та «ДНР» може спровокувати переговорників з боку США та НАТО на те, щоб назвати Росію агресором та звинуватити в тому, що ми хочемо забрати пів України», — сказав він.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та звʼязків зі співвітчизниками Віктор Водолацький, пише ТАСС .

У російській Держдумі назвали ініціативу фракції Комуністичної партії РФ про визнання «ЛНР» і «ДНР» несвоєчасною і провокаційною.

Водночас Водолацький зазначив, що у разі відмови США та НАТО надати Росії «гарантії безпеки», яких вона вимагає, «починає реалізовуватись план «Б», за якого ця заява, можливо, знайде реалізацію».

«Щоб, не дай боже, з боку Харкова чи Чернігова до нас не прилітали натовські ракети», — сказав представник Держдуми РФ.

У Кремлі ініціативу КПРФ коментувати відмовилися, доки парламент не проголосує за проєкт документа.

«Якщо я правильно розумію, все-таки в Думі має відбутися голосування, і це звернення або буде ухвалене, або не буде ухвалене. Це депутатська ініціатива, є певна процедура, і до того, як вона буде завершена, щось говорити не вважаю за можливе», — заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, цитує Интерфакс.

Водночас лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський заявив, що визнання «Л/ДНР» нічого не змінить, але призведе до нових санкцій.

«Ми цим нічого не досягнемо в плані стратегічної безпеки Росії, не захистимо цим рішенням росіян в Україні», — сказав він у коментарі РИА Новости.