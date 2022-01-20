В Госдуме России заявили, что предложение о признании «Л/ДНР» может спровоцировать санкции. В Кремле от комментариев отказались

В российской Госдуме назвали инициативу фракции Коммунистической партии РФ о признании «ЛНР» и «ДНР» несвоевременной и провокационной.
Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.
«Сегодня, я считаю, важно добиться более значимого решения, указанного в наших требованиях. Заявление о признании «ЛНР» и «ДНР» может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что мы хотим забрать пол-Украины», — сказал он.
В то же время Водолацкий отметил, что в случае отказа США и НАТО предоставить России «гарантии безопасности», которые она требует, «начинает реализовываться план «Б», при котором это заявление, возможно, найдет реализацию».
«Чтобы, не дай бог, со стороны Харькова или Чернигова к нам не прилетали натовские ракеты», — сказал представитель Госдумы РФ.
В Кремле инициативу КПРФ комментировать отказались, пока парламент не проголосует за проект документа.
«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение либо будет принято, либо не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, цитирует Интерфакс.
В то же время лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что признание «Л/ДНР» ничего не изменит, но приведет к новым санкциям.
«Мы этим ничего не достигнем в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских в Украине», — сказал он в комментарии РИА Новости.
- Ранее депутаты от Коммунистической партии РФ в Государственной думе зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину признать «ДНР» и «ЛНР» «независимыми государствами».
- В ноябре Владимир Путин подписал указ о так называемом оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины — отменил пошлины для товаров, произведенных на территории оккупированного Донбасса, и поручил создать для них одинаковые закупочные условия на уровне с российскими товарами.
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».