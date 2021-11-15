Путин отменил пошлины для товаров с оккупированного Донбасса и приравнял их к российским

Президент России Владимир Путин подписал указ о так называемом оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Своим указом Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить признание в России товаров, производимых в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия наравне с российскими товарами.

Таким образом, любое предприятие с оккупированных территорий Донбасса сможет подать заявку на участие в государственных закупках РФ.

Также в указе говорится об определении «пункта пропуска», через который эти товары будут идти с оккупированных территорий в Россию.

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Свой указ Путин аргументирует желанием «помочь жителям оккупированных территорий в условиях коронавирусного кризиса и экономической блокады».