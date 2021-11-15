Путін скасував мита для товарів з окупованого Донбасу і прирівняв їх до російських

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про так зване надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Своїм указом Путін доручив урядові РФ упродовж місяця забезпечити визнання в Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, і створити для них однакові закупівельні умови на рівні з російськими товарами.

Таким чином, будь-яке підприємство з окупованих територій Донбасу зможе подати заявку на участь у державних закупівлях РФ.

Також в указі йдеться про визначення «пункту пропуску», через який ці товари йтимуть з окупованих територій у Росію.

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Свій указ Путін аргументує бажанням «допомогти жителям окупованих територій в умовах коронавірусної кризи та економічної блокади».