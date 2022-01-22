BILD: Голова ВМС Німеччини Шенбах через скандал щодо України пішов у відставку

Глава Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах пішов у відставку.

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Його заяву про відставку прийняли міністр оборони ФРН і генеральний інспектор Збройних сил. Вказано, що відставка Шенбах повʼязана із його заявами про Крим, Україну та лідера Росії Володимира Путіна, які викликали негативну реакцію з боку України.

За даними видання, місце Шенбаха займе контр-адмірал Ян Крістіан Каак — заступник командувача ВМС ФРН.